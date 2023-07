2023 पोर्श कायेन और कायेन कूपे को भारत में पेश किया गया

पोर्श कायेन और कायेन कूपे फेसलिफ्ट की डिलेवरी शुरू होने से पहले इसे भारत में पेश कर दिया है. इस साल की शुरुआत में इसे विश्व स्तर पर पेश किया गया था, बदली हुई कायेन और कायेन कूपे को बेहतर डिजाइन बदलाव, एक बेहतर कैबिन और एक नए इंजन लाइन-अप के साथ पेश किया गया है. भारतीय बाजार के लिए, कंपनी शुरुआत में दोनों एसयूवी के केवल बेस V6 वैरिएंट लाने के लिए तैयार हैं, अन्य वैरिएंट बाद में आने की संभावना है.

कायेन की कीमत ₹1.36 करोड़ है जबकि कायेन कूपे की कीमत ₹1.42 करोड़ (सभी कीमतें, एक्स-शोरूम) है.

फेसलिफ्टेड एसयूवी की डिजाइन में मामूली बदलाव और कैबिन के अंदर अधिक तकनीक मिलती है

बाहरी डिज़ाइन की बात करें तो कायेन अपने मौजूदा मॉडलों की तुलना में केवल मामूली बदलाव के साथ आती है. हेडलैंप और टेल-लैंप में डिज़ाइन बदलाव किए गए हैं जबकि बंपर भी नए हैं. एसयूवी में नए अलॉय व्हील भी हैं. कैबिन में ज्यादा बदलाव हैं, जिसमें नए कंट्रोल के साथ एक फिर से डिज़ाइन किया गया डैशबोर्ड और सामने तीन डिस्प्ले दिये गए हैं, जो एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक सेंटर टचस्क्रीन और सामने वाले यात्री के लिए एक समर्पित टचस्क्रीन है.

The new Cayenne unveiled for our customers across our dealer network last night.



The new Cayenne debuts with a highly digitalised display & control concept, new chassis technology & innovative high-tech features.

Contact our centres to know more. #FurtherTogether #PorscheIndia pic.twitter.com/rwcu8WQnYQ

