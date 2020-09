जब नई जनरेशन थार को देखने रुकी लैंबॉर्गिनी, आनंद महिंद्रा ने साझा किया वीडियो

जो दिखता है, वही बिकता है... ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन भारतीय वाहन निर्माता महिंद्रा ने नई जनरेशन थार को इतना आकर्षक और आधुनिक बना दिया है कि लोगों में इसका अलग ही क्रेज देखा जा रहा है. महिंद्रा ऑटोमोटिव ने नई जनरेशन थार से 15 अगस्त को पर्दा हटाया है और कंपनी 2 अक्टूबर को भारत में इसे लॉन्च करने वाली है. महिंद्रा ग्रूप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा पहले ही बेहतरीन किस्म के प्रेरणादायक वीडियो साझा करने के लिए आम जन में प्रचलित हैं, इस बार उन्होंने जो वीडियो शेयर किया है उनमें लग्ज़री सुपरकार लैंबॉर्गिनी का मालिक मुंबई की सड़क पर अपनी कार रोककर नई जनरेशन महिंद्रा थार को देखने के लिए उतरा है.

Hi @anandmahindra. Lamborghinis are stopping in their tracks to check out your new Thar! ???? pic.twitter.com/8GiSvzUxLg