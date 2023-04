मुंबई में दो महिलाओं को मोटरसाइकिल पर बैठाकर स्टंट करना शख्स को पड़ा भारी, पुलिस ने गिरफ्तार किया

महाराष्ट्र के मुंबई में सार्वजनिक रूप से खतरनाक मोटरसाइकिल स्टंट करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.अधिकारियों ने कहा कि फैयाज कादरी के रूप में पहचाने जाने वाले आरोपी को बीकेसी पुलिस ने मुंबई की सड़कों पर अपने दोपहिया वाहन पर बैठी दो महिलाओं के साथ 'व्हीली' स्टंट करते हुए एक वीडियो के वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया है, जो 30 मार्च को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

वीडियो में दिखाया गया है कि व्यक्ति बिना हेलमेट के दो महिलाओं के के साथ मोटरसाइकिल पर स्टंट कर रहा है, जिसमें एक सामने और दूसरी महिला पीछे बैठी है. 31 मार्च को फैयाज और दो महिलाओं के खिलाफ वीडियो के आधार पर बीकेसी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

#WATCH | Mumbai Police arrested a man namely Faiyaz Qadri, whose bike stunts with two women seated on his two-wheeler had gone viral. The accused was arrested by BKC police under whose jurisdiction the incident took place: Mumbai Police



(Viral video, confirmed by Police) pic.twitter.com/CCRUPNOq4A

— ANI (@ANI) April 2, 2023