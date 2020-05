उत्तराखंड में एक नई सड़क से पवित्र कैलाश मानसरोवर करीब आया

पवित्र कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा अब पहले से बहुत आसान और तेज़ होगी. यह सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के प्रयासों के कारण संभव हुआ है, जिसने उत्तराखंड में एक नया मार्ग बनाया है जो पवित्र ग्लेशियर की यात्रा में लगने वाले समय को कई दिनों तक कम कर देगा. धारचूला से चीन सीमा पर बसे लिपुलेख तक की 80 किलोमीटर की सड़क जहां ऊंचाई 6,000 फीट से 17,060 फीट तक जाती है अब पूरी तरह से वाहन चलाने योग्य है. इस परियोजना के पूरा होने के साथ, इस ऊंचाई वाले इलाके से अब यात्रियों को कठिन ट्रेक नहीं करना पड़ेगा.

