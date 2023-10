अभिनेत्री पूजा हेगड़े ने खरीदी नई रेंज रोवर लग्जरी एसयूवी

हम भारतीय त्योहारों के मौसम में कुछ नया खरीदना पसंद करते हैं और यह भावना सिर्फ आम जनता के बीच ही नहीं, बल्कि मशहूर हस्तियों के बीच भी लोकप्रिय है. अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर जैसे कई कलाकार इस महीने नई कार घर लेकर आए और अब पूजा हेगड़े भी इस कड़ी में शामिल हो गई हैं. बहुमुखी अभिनेता, जो तेलुगु, हिंदी और तमिल सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में एक बिल्कुल नई रेंज रोवर एसयूवी खरीदी है. यह लग्जरी एसयूवी मशहूर हस्तियों के बीच एक लोकप्रिय पसंद रही है और इस फ्लैगशिप लैंड रोवर एसयूवी की कीमत ₹2.39 करोड़ (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.

पूजा को मुंबई में उनकी नई रेंज रोवर एसयूवी के साथ देखा गया

दशहरे के शुभ अवसर पर पूजा को मुंबई में अपनी नई रेंज रोवर एसयूवी के साथ देखा गया, जो इसे सुरुचिपूर्ण लांटाऊ ब्रॉन्ज शेड में दिखा रही थी. पूजा हेगड़े उन मशहूर हस्तियों की सूची में शामिल हो गईं, जिनके पास यह लक्जरी एसयूवी है, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, जीतेंद्र कपूर, तेलुगु अभिनेता महेश बाबू और क्रिकेटर शिखर धवन शामिल हैं.

रेंज रोवर का नया वैरिएंट तीन इंजन विकल्प के साथ आता है

रेंज रोवर का नया वैरिएंट ग्राहकों को तीन इंजन विकल्पों को देता है. इनमें 3.0-लीटर पेट्रोल इंजन, 3.0-लीटर डीजल इंजन और 4.4-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन शामिल है. 3.0-लीटर इंजन में माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक है, जिसका पेट्रोल वैरिएंट 394 बीएचपी की ताकत और 550 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है, जबकि डीजल वैरिएंट 351 बीएचपी की ताकत और 700 Nm का टॉर्क बनाता है.

