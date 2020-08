अभिनेता पृथ्वीराज ने चलाई नई महिंद्रा थार; है बढ़िया कीमत की उम्मीद

नई पीढ़ी की महिंद्रा थार को 15 अगस्त, 2020 को पहली बार दिखाया गया और ऑफ-रोडर ने सभी का ध्यान खींचने में कामयाबी हासिल की. ऑफ-रोड के उत्साही लोगों से लेकर एसयूवी प्रेमियों तक, थार के इस नए मॉडल को अब ज़्यादा ग्राहकों के आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. और आम से लेकर ख़ास तक नई थार के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है. कार के बारे में प्रशंसा करते हुए मलयालम अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन ने हाल ही में ट्विटर पर अपने विचार साझा किए हैं. उन्हें नई एसयूवी को चलाने का मौका मिला है और नए मॉडल ने उनको काफी प्रभावित भी किया.

Got to drive the new #MahindraThar The design might still be up for debate but there is no denying the fact that it's one hell of a product with sky high scores on the “feel-good” meter. Hope they price it right @anandmahindra PS: No. This is not a paid endorsement!