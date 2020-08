आनंद महिंद्रा ने थार को दिया नया ख़िताब, कहा 'सड़कों का राजा'

महिंद्रा थार की नई जनरेशन, जो पहली बार 15 अगस्त, 2020 को दिखाई गई थी, भारतीय कार प्रेमियों है काफी पसंद आ रही है. carandbike ने आपको एसयूवी का पहला लुक वीडियो उसी दिन दिखाया था और इस सप्ताह की शुरूआत में हमने इसे दोबारा कुछ ऑफ-रोडिंग के लिए निकाला. carandbike के संपादक सिद्धार्थ विनायक पाटनकर ने ऑफ-रोडिंग अनुभव के बारे में ट्वीट किया, जिसे महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा से एक बढ़िया प्रतिक्रिया मिली. पहले सिद्धार्थ के उस ट्वीट पर एक नज़र डालें, जिसमें कहा गया था, "अब आप ही मुझे बताइए, क्या थार को इस तरह से साफ-सुथरा और चमकता हुआ छोड़ना सही है? आपको नहीं लगता कि मैं इसके साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ?"

इसने आनंद महिंद्रा को ट्वीट कर नई थार का वर्णन करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा, "थार को ‘इंसाफ़' और ‘नाइंसाफ़ी' जैसे शब्दों से कोई लेना-देना नहीं. चाहे आप इस शेर को कीचड़ में डाल दो या एक चमकदार बारात में शामिल कर लो, ये शेर राहों का राजा ही लगेगा"

महिंद्रा ने अपने ट्वीट् के कुछ जवाबों का भी हवाला दिया और उनको फॉलो करने वालों से इसपर मीम बनाने के लिए. उन्होंने एक और ट्वीट में कहा, "आपने इस कार के बारे में सबसे अच्छी लाइनों में से एक के लिखी है जो मैंने सुनी हैं. कोई व्यक्ति कृपया इसके लिए बढ़िया मीम बनाएं."

