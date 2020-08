ग्राहक ने होंडा जनरेटर से चार्ज की टेस्ला इलैक्ट्रिक कार, आनंद महिंद्रा हुए प्रभावित

टेस्ला के एक ग्राहक ने अपनी पूरी तरह इलैक्ट्रिक कार को चार्ज करने के लिए एक जुगाड़ लगाया है जिसमें होंडा गैसोलीन जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है. इस खबर ने महिंद्रा ग्रूप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का ध्यान खींचा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें टेस्ला कार का मालिक होंडा के जनरेटर से अपनी इलैक्ट्रिक कार चार्ज करता दिखाई दिया है. इस विचित्र जुगाड़ ने आनंद महिंद्रा को काफी प्रभावित किया है और उन्होंने इस वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से साझा करने में ज़रा भी देर नहीं लगाई. उन्होंने ये कहते हुए वीडियो शेयर किया कि, “और हमें लगता था कि जुगाड़ सिर्फ और सिर्फ भारतीयों की प्रतिभा है! हास्यास्पद. होंडा के पावर से चलने वाली एक टेस्ला...”

And we thought jugaad was purely an Indian talent! Hilarious. A Honda powered Tesla... pic.twitter.com/SHlLSuiS1n