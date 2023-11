दिसंबर में उठेगा एथर के सबसे तेज़ इलेक्ट्रिक स्कूटर से पर्दा, नाम होगा एपेक्स 450

अगले महीने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर स्टार्टअप एथर एनर्जी के पोर्टफोलियो में एक नया मॉडल शामिल होगा, जिसे एथर 450 एपेक्स कहा जाएगा. एपेक्स को एथर की 10वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, और दिसंबर में इसको पेश किया जाएगा, जैसा कि नाम से पता चलता है, 450 एपेक्स में प्रदर्शन पर खास ध्यान होगा. यह एक शक्तिशाली ई-स्कूटर होगा, कंपनी के सीईओ तरुण मेहता ने सोशल मीडिया साइट X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा "अभी तक का यह सबसे तेज़ एथर स्कूटर" होगा, इसके अलावा उन्होंने स्कूटर के नाम का भी खुलासा किया.

On our 10th year at @atherenergy, announcing the pinnacle of the 450 platform - Ather 450 Apex!



We invited some of our community members recently to take our fastest scooter yet for a spin. Can't wait to get it on the roads next year! pic.twitter.com/dj6fgHeHKI

— Tarun Mehta (@tarunsmehta) November 29, 2023