एथर 450 एपेक्स ई-स्कूटर बनना हुआ शुरू, डिलेवरी होगी अगले महीने

एथर एनर्जी ने 450 एपेक्स को बनाना शुरू कर दिया है, जो 450X प्लेटफॉर्म पर सबसे तेज़ मॉडल है. नया परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर इस साल की शुरुआत में ₹1.89 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था, जो इसे इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माता की सबसे महंगी पेशकश बनाता है. स्वप्निल जैन, सह-संस्थापक और सीटीओ - एथर एनर्जी, ने तमिलनाडु के होसुर में प्रोडक्शन प्लांट में में एथर की असेंबली लाइन को बंद करते हुए 450 एपेक्स की एक तस्वीरें साझा की. 450 एपेक्स की डिलेवरी मार्च से शुरू होने वाली है.

