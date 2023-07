एथर 450S की कंपनी ने फिर दिखाई झलक, जल्द होगा लॉन्च

एथर एनर्जी ने 450S के लॉन्च की घोषणा की, जो मौजूदा 450X का अधिक किफायती वैरिएंट है. फेम-II योजना वापस लेने के बाद एथर 450X की कीमतों में ₹30,000 की वृद्धि हुई है, जिसके कारण एथर ने सोचा कि एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर पेश करना समझदारी होगी जो कम कीमतों और फीचर्स के साथ 450X से सस्ता है. दरअसल, एथर ने कहा कि स्कूटर की कीमतें ₹1.30 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होंगी. एथर के सोशल मीडिया हैंडल पर स्कूटर को फिर से टीज़ किया गया और हमें उम्मीद है कि स्कूटर अगले महीने की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. इस महीने के अंत में बुकिंग शुरू होने की उम्मीद है.

