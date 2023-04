एथर 450X को नए ओटीए अपडेट में आईपीएल लाइवस्ट्रीमिंग फीचर मिलेगा

कल्पना करें आपके पास एक एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर है और उसमें आप आईपीएल मैच को लाइवस्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप काम से घर तक के रास्ते पर सवारी करते हैं? ऐसा करना अच्छा लगता है, है की नहीं? लेकिन यह गलत है और बेहद खतरनाक साबित हो सकता है और इसके घातक परिणाम हो सकते हैं, लेकिन एथर एनर्जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक टीज़र जारी किया है कि 1 अप्रैल, 2023 को जारी होने वाला नया ओटीए (ओवर द एयर) अपडेट एथर 450X उपयोगकर्ताओं को स्कूटर की स्क्रीन पर आईपीएल मैचों को लाइवस्ट्रीम करने की अनुमति देगा.

Prepare to be bowled over by our newest OTA update — Ather TWheee™️. 📺⚡️



Team room sneak peaks?

Training session live action?

Join the huddle and watch the @gujarat_titans in action on-field and off-field, only on your Ather dashboard! 🏏 pic.twitter.com/vwUUwyr3fx

— Ather Energy (@atherenergy) March 30, 2023