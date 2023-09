एथर ने अपने सबसे सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर 450S को प्लांट में बनाना शुरू किया

एथर एनर्जी ने अपने नए इलेक्ट्रिक स्कूटर, 450S को होसुर स्थित अपने प्लांट से बनाना शुरू कर दिया है. इसकी घोषणा कंपनी के संस्थापक तरुण मेहता ने अपने ट्विटर अकाउंट पर की. 450S को अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया था, और वर्तमान में यह एथर के लाइनअप में सबसे किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो दो वैरिएंट्स- कोर (₹1.30 लाख) और प्रो (₹1.43 लाख) में उपलब्ध है. (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) है.

450S has started rolling off the lines finally!



Everyone at the Hosur factory has been working tirelessly to roll out the Ather 450S. It's been the fastest through the gate reviews yet!



Do give it a try at any of our experience centers! pic.twitter.com/YOC0PQxYh9

