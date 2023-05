एथर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर मालिकों के लिए जल्द ऑटो रिप्लाई फीचर की पेशकश करेगा

हाल ही में इस आने वाले फीचर्स की घोषणा की, जो सवारों को सीधे स्कूटर के डैशबोर्ड से कॉल अस्वीकार करने और ऑटो-रिप्लाई संदेश भेजने की अनुमति देगा, जिससे सवारी करते समय अपने फोन को अपनी जेब से निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.

वाहन सवार आसानी से स्कूटर के डैशबोर्ड तक पहुंच सकता है और आने वाली कॉलों को अस्वीकार करने और कॉल करने वालों को सूचित करने के लिए ऑटोमेटिक उत्तर भेजने में सक्षम होगा कि वे वर्तमान में व्यस्त हैं.

1. We are revamping the 'Ride Statistics' feature. Instead of a plain vanilla ride by ride statistics, it now puts your driving trends from the past week on the home screen itself and focuses a lot more on insights on your driving style. pic.twitter.com/83cEwApXlZ

एथर एनर्जी ने एंड्रॉइड और IOS दोनों उपयोगकर्ताओं (अभी के लिए केवल बीटा) के लिए एथर ऐप का एक अपडेट वैरिएंट (8.0.0) भी शुरू किया है. नया अपडेट अधिक व्यापक राइड स्टैटिस्टिक्स फीचर्स की पेशकश करता है, जो राइडर्स को अपनी राइड को अधिक विस्तार से ट्रैक और विश्लेषण करने की अनुमति देता है. यह पिछले सप्ताह के सवारी रुझान प्रदर्शित करेगा, प्रत्येक यात्रा के बारे में हाइलाइट और आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा.

ऐप के होम पेज के अंदर सवार आसानी से "राइड इनसाइट्स" तक पहुंच सकते हैं, जिससे उन्हें पिछले सात दिनों में उनकी टॉप स्पीड, एक ही यात्रा में तय की गई सबसे लंबी दूरी, यात्रा की गई कुल दूरी, माइलेज की बचत आदि जैसे विभिन्न मेट्रिक्स के माध्यम से स्वाइप करने में मदद मिलती है.



नया अपडेट यूजर्स को घर और ऑफिस के बाहर ऐप में कई लोकेशन स्टोर करने देगा

इसके अलावा एथर ऐप उपयोगकर्ताओं को कार्यालय और घर के पारंपरिक विकल्पों से परे विस्तार करते हुए कई पता स्टोर करने की अनुमति देगा. राइडर्स पसंदीदा फास्ट चार्जर, स्टोर, या दोस्तों के आवास जैसे स्थानों को बचाने में सक्षम होंगे. ऐप उपयोगकर्ताओं को पूरे उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने के लिए सुबह और शाम को कार्यालय और घर के स्थानों को प्री-लोड करने की भी अनुमति देगा.

3. Track your service history!



Easily the biggest upgrade! Now you can see your entire service history on the app itself. No guessing when was the last time your brake pads were changed or your engine oil was replaced 🤣 (okay, just kidding). pic.twitter.com/x6r44pOCC9

— Tarun Mehta (@tarunsmehta) May 11, 2023