ऑटो बिक्री अप्रैल 2023: एथर ने 117% की वृद्धि के साथ 8,182 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे

एथर एनर्जी ने अप्रैल 2023 के लिए मासिक बिक्री संख्या जारी की है, इस दौरान कंपनी ने भारत में 8182 इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे. पिछले साल इसी महीने के दौरान बेचे गए 3779 ईवी की तुलना में, कंपनी ने साल-दर-साल 117 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है. हालांकि, मार्च 2023 में बेचे गए 11,754 इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में एथर में महीने-दर-महीने 30 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखी गई. कंपनी का कहना है कि FAME II नीति को लेकर अनिश्चितता के कारण बिक्री संख्या में गिरावट आई है.

