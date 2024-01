भारत में ऑटो बिक्री 2023 में 11% बढ़ी: ऑटो डीलर संघ

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने बताया कि भारतीय ऑटो उद्योग ने कैलेंडर वर्ष (CY) 2023 में साल-दर-साल 11.05 प्रतिशत की बिक्री वृद्धि दर्ज की. कुल बिक्री 2,38,67,990 वाहन रही. CY2022 में 2,14,92,324 वाहनों की बिक्री की सूचना दी गई. FADA के आंकड़ों से पता चला है कि CY2022 में सभी सेग्मेंट में साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें तिपहिया वाहनों में 58.50 प्रतिशत की सबसे मजबूत वृद्धि देखी गई, इसके बाद यात्री वाहनों और दोपहिया वाहनों का स्थान रहा.

यह भी पढ़ें: 2024 हैदराबाद फॉर्मूला ई ग्रांड प्रिक्स हुई रद्द

वर्ष के लिए यात्री वाहन की बिक्री 38,60,268 वाहन रही, जो कैलेंडर वर्ष 2022 की तुलना में 10.61 प्रतिशत अधिक है. इस बीच, दोपहिया वाहनों की बिक्री, CY2022 में 1,55,88,352 वाहनों से 9.45 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2023 कैलेंडर वर्ष में 1,70,61,112 वाहन हो गई. CY2023 में कमर्शियल वाहन की बिक्री 8.28 प्रतिशत बढ़कर 9,94,330 वाहन हो गई, जबकि ट्रैक्टर की बिक्री 7.09 प्रतिशत बढ़कर 8,71,627 वाहन हो गई.

दिसंबर 2023 में बिक्री सकारात्मक रही और केवल हल्के कमर्शियल वाहनों की बिक्री में मामूली गिरावट दर्ज की गई. दोपहिया वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल उल्लेखनीय 27.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो दिसंबर 2022 में 11,36,465 वाहनों से बढ़कर पिछले साल के इसी महीने में 14,49,693 वाहन हो गई.

सेगमेंट के प्रदर्शन के बारे में बोलते हुए, FADA के अध्यक्ष, मनीष राज सिंघानिया ने कहा, “2 व्हीलर सेगमेंट में, प्रमुख कारणों में शादी की तारीखों की प्रचुरता और किसानों को फसल भुगतान का वितरण शामिल था, जिससे लोगों के वाहन खरीदने की शक्ति में वृद्धि हुई. इसके अतिरिक्त, अनुकूल मौसम की स्थिति और आम तौर पर सकारात्मक बाजार भावना के साथ मॉडलों और वैरिएंट की एक विस्तृत श्रृंखला की उपलब्धता ने इस मजबूत वृद्धि में योगदान दिया. विशेष रूप से युवाओं के बीच वाहन की बढ़ी स्वीकार्यता और आकर्षक वित्तीय विकल्पों के साथ-साथ जनवरी 2024 में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से खरीदारी में तेजी आई.'

इस बीच यात्री वाहन की बिक्री मामूली 2.65 प्रतिशत बढ़कर 2,93,005 वाहन हो गई. सेगमेंट पर बोलते हुए, सिंघानिया ने कहा कि एसयूवी में विशेष रूप से मजबूत मांग देखी गई, कुछ मॉडलों की प्रतीक्षा अवधि बढ़ गई. सिंघानिया ने इसके लिए ब्रांडों के साल के अंत में आक्रामक प्रचार के साथ-साथ बाजार में आने वाले नए मॉडलों को जिम्मेदार ठहराया.

OEM wise Commercial Vehicle Market Share Data for the Month of December 2023 with YoY comparison.#FADARetail #ONOA #FADAResearch pic.twitter.com/EOtuzqBgeF

— FADA (@FADA_India) January 8, 2024