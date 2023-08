22 अगस्त को होगी भारत एनकैप की शुरुआत, कारों को मिलेगी सुरक्षा रेटिंग

केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी 22 अगस्त, 2023 को भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनकैप) लॉन्च करेंगे. यह प्रोग्राम भारत में 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा में सुधार करने की सरकार की कोशिश में एक एहम कदम है.

Union Minister @nitin_gadkari to launch the Bharat New Car Assessment Programme (Bharat NCAP) on August 22, 2023



Bharat NCAP is a significant step forward in the Government’s commitment to improve road safety through raising the safety standards of motor vehicles up to 3.5…

— PIB India (@PIB_India) August 20, 2023