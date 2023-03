सीमा सड़क संघठन ने महत्वपूर्ण मनाली लेह हाईवे रिकॉर्ड समय में खोला दिया है. बेदह महत्वपूर्ण मनाली लेह हाऊवे को इस बार रिकॉर्ड 138 दिनों में यातायात के लिए चालू कर दिया गया है. बर्फबारी के कारण महत्वपूर्ण मनाली लेह सर्दियों को समय में बंद रहता है. सरचू गांव की दो साल की बच्ची स्टैनज़िन डेचेन ने इस रणनीतिक सड़क को खोला जो लद्दाख के लोगों के लिए जीवन रेखा के रूप में भी काम करती है.



On 25 March 2023, @BROindia successfully opened the vital Manali Leh Axis in record 138 days. Ms Stanzin Deachen, a two year old girl child from Sarchu village did the honour and opened this strategic road which also serves as a lifeline for the people of Ladakh.(1/3) pic.twitter.com/vSoU9vCmer

