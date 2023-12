बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में एक बार फिर BS3 पेट्रोल, BS4 डीज़ल वाहनों पर लगा प्रतिबंध

दिल्ली में एक बार फिर वायू प्रदूषण बढ़ने के कारण हल्के BS3 पेट्रोल और BS4 डीज़ल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. कमिशन फॉर एयर क्वालिटी मेनेजमेंट के स्टेज III ग्रैप लागू करने के बाद से अगले आदेश तक दिल्ली में हल्के BS3 पेट्रोल और BS4 डीज़ल वाहनों का इस्तेमाल बंद हो गया है. स्टेज III ग्रैप तब लागू किया जाता है जब एक्यूआई 400 के पार चला जाता है.

Considering the ‘Severe’ air quality in Delhi, Stage-III of the GRAP has been invoked.



There shall be restrictions to ply BS-III petrol and BS-IV diesel LMVs (4 wheeler) in Delhi with immediate effect till further orders. pic.twitter.com/paW5GOujKe

— Kailash Gahlot (@kgahlot) December 22, 2023