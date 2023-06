मैंग्लुरू में बस ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से महिला की जान बचाई, वीडिये वायरल

कर्नाटक के मंगलुरु में एक महिला उस समय बाल-बाल बच गई जब एक निजी बस के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा लिये और अप्रिय घटना को टाल दिया. यह घटना मंगलवार को थौडुगोली गांव में हुई और इलाके में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई. इसमें दिखाया गया है कि महिला धीरे-धीरे सड़क पार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक तरफ से तेज गति से आ रही बस को देख पाने में असफल रहती है. लेकिन सतर्क ड्राइवर ने महिला को देख लिया और समय रहते ब्रेक लगाने में सक्षम हो गया.

Watch: Alert Bus Driver's Swift Maneuver Saves Woman In Mangaluru From Being Crushed https://t.co/mEpDtL8pIa pic.twitter.com/4CNa3RDbPt

— NDTV (@ndtv) June 21, 2023