केंद्र सरकार जी20 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए 20 बुलेटप्रूफ ऑडी कारें लीज़ पर लेगी

नई दिल्ली में 9-10 सितंबर 2023 को होने वाले आगामी जी20 शिखर सम्मेलन पर महत्वपूर्ण ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि भारत 20 से अधिक देशों के नेताओं की उनकी संबंधित टीमों के साथ मेजबानी करने का कार्य कर रहा है. यह आयोजन भारत के लिए बहुत खास है, क्योंकि देश पहली बार जी20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है. भारत सरकार इस भव्य अवसर को सुचारू और सफल बनाने के लिए लगन से काम कर रही है.

✔️ The Government of India has leased 20 Audi Bullet Resistant cars for 18 crores to accommodate the security needs of #G20 visiting Leaders. No cars have been purchased.



✔️Provision of BR cars is a standard protocol procedure for all HoS/HoG visits.



