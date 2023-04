27 अप्रैल को पेश होने से पहले दिखी सिट्रॉएन C3 एयरक्रॉस की झलक

फ्रांसीसी कार ब्रांड सिट्रॉएन 27 अप्रैल 2023 को भारत में अपनी नई कॉम्पैक्ट एसयूवी सिट्रॉएन C3 एयरक्रॉस को पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है. 27 अप्रैल 2023 को पेश होने वाली सी3 एयरक्रॉस भारत में ही निर्मित है." 'सी3 एयरक्रॉस' के रूप में नामित, सिट्रॉएन इंडिया की अगली मेड-इन-इंडिया एसयूवी ब्रांड के पोर्टफोलियो में सी3 और सी5 एयरक्रॉस के बीच होगी.

We look forward to presenting our all-new C3 Aircross on 27th April 2023, locally engineered & built in India. #CitroenC3Aircross #CitroenInIndia pic.twitter.com/RxKQ5Dz2rJ

— Citroën India (@CitroenIndia) April 20, 2023