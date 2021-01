अब कपिल शर्मा ने दिलीप छाबड़िया के खिलाफ दर्ज कराई धोखाधड़ी की शिकायत

डीसी अवंती धोखाधड़ी और जालसाज़ी के मामले में गिरफ्तार डीसी डिज़ाइन के फाउंडर दिलीप छाबड़िया पर दूसरी एफआईआर हो चुकी है, पिछले हफ्ते मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता कपिल शर्मा ने मुंबई क्रिमिनल इंटेलिजेंस यूनिट पहुंचकर कार डिज़ाइनर के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. दी कपिल शर्मा शो से मशहूर हुए कपिल ने छाबड़िया पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वैनिटी वैन के लिए रु 5.70 करोड़ लिए हैं लेकिन उन्हें अबतक वैन नहीं मिली है. इस मामले में मुंबई पुलिस ने कपिल शर्मा का बयान दर्ज कर लिया है. 2018 में कपिल शर्मा ने ट्विटर पर वैनिटी वैन की फोटो साझा की थी जो उन्हें नहीं मिल पाई है.

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिशनर, मिलिंद भारंभे ने कहा कि, -कपिल शर्मा से धोखाधड़ी के मामले में हम छाबड़िया के खिलाफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं. हम तथ्यों की जांच करेंगे और इस मामले पर कार्यवाही करेंगे.- कपिल शर्मा ने अपने बयान में कहा है कि 2017 में वो वैनिटी वैन के लिए दिलीप छाबड़िया के पास पहुंचे थे और मई 2017 से मई 2018 के बीच उन्होंने रु 5.30 करोड़ का भुगतान किया है. वैन ना मिलने पर जुलाई 2018 में वो छाबड़िया के पास पहुंचे तो छाबड़िया ने अलग से रु 40 लाख की मांग जीएसटी चुकाने के लिए की जो जुलाई 2018 में चुका दिए गए.

Thank u mr DC for this wonderful vanity.. new show .. new van .. pic.twitter.com/OmAHc5GiL1