कोरोनावायरस: सरकार ने ऑटो बीमा पॉलिसी धारकों को राहत दी

भारत सरकार ने उन लोगों के लिए राहत की घोषणा की है जिनकी ऑटोमोबाइल और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉकडाइन के दौरान ख़त्म होनो वाली है. जिन लोगों की स्वास्थ्य और थर्ड पार्टी ऑटो बीमा पॉलिसी 25 मार्च, 2020 और 3 मई, 2020 के बीच समाप्त हो गई थीं या होने वाली हैं वह अब 15 मई, 2020 तक अपना बीमा रिन्यू करवा सकते हैं. हालांकि कॉम्प्रिहेंसिव ऑटो बीमा पॉलिसी को एसी कोई छूट नहीं मिली है और उसका भुगतान आपको समय पर ही करना होगा.

With a view to mitigate hardship to policyholders whose Health and Motor (Third Party) insurance policies are due for renewal during #COVID19 lockdown, Central Govt issued Notifications allowing such policyholders to make premium payments till May 15th. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/ACkOXEjJp0

इससे पहले सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) ने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) से अनुरोध किया था कि वह साल 2021-22 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के दामों को ना बढ़ाए. IRDAI ने इसे स्वीकार कर लिया है और इस वित्तीय वर्ष के लिए प्रीमियम दर बरकरार रहेगा. वाहन खरीदारों को फिलहाल तीन साल के थर्ड पार्टी प्रीमियम का भुगतान एक साथ करना होता है. प्रीमियम न बढ़ाने का फैसला लंबे समय तक मंदी को झेल रहे ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी ख़बर है.

This is for policies that are due between 25th March and 3rd May, in order to ensure their continuity and hassle-free claims payment during the above grace period.