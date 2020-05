कोरोनावायरस: महिंद्रा के हाई-स्पेक वेंटिलेटर प्रोडक्शन के लिए तैयार

महिंद्रा अपने प्लांट्स में सस्ते अम्बु बैग वेंटिलेटर भी बना रहा है.

महिंद्रा इंजीनियर वेंटीलेटर डिजाइन को आसान बनाने और क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बेंगलुरु स्थित हेल्थकेयर पार्टनर, स्कैनरे की मदद कर रहे हैं. वेंटीलेटर अब उत्पादन के लिए तैयार है जिसकी खबर महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी डॉ. पवन गोयनका ने ट्विटर पर दी. उन्होंने कहा कि फिल्हाल इन वेंटिलेटरों की कोई मांग नहीं है और उन्हें उम्मीद है कि कंपनी के इंजीनियरों की कई हफ्तों की मेहनत के बावजूद इन उपकरणों को कारखानों को कभी नहीं छोड़ना पड़े.

SkanRay/Mahindra ventilator, especially designed for Coronavirus, is ready for production. Thankfully there is no demand. Despite the ingenuity and many weeks of hard work by our engineers, we hope the machines never have to leave our factories. ⁦⁦@MahindraRise⁩ pic.twitter.com/wRsIBoDBD8