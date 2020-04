कोरोनावायरस: महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने हैदराबाद में आपातकालीन टैक्सी सेवा शुरू की

महिंद्रा समूह की विभिन्न कंपनियां ऐसे समाधान लेकर आ रही हैं जिनका उद्देश्य कोरोनावायरस महामारी के दौरान नागरिकों की परेशानियों को कम करना है. महिंद्रा लॉजिस्टिक्स ने लॉकडॉउन के दौरान आवश्यक सेवाओं की जरुरत वाले लोगों के लिए आपातकालीन कैब सेवाओं की शुरुआत करके एक और आयाम जोड़ दिया है. महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भारत की सबसे बड़ी थर्ड पार्टी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स में से एक है और इसकी एंटरप्राइज मोबिलिटी बिजनेस "अलाइट" इन कैब को मुहैया कराएगा. सुविधा का लक्ष्य वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं, विकलांगों और अन्य आवश्यक गतिविधियों में मदद करना है. ये सेवाएं नि: शुल्क दी जा रही हैं.

महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के एमडी और सीईओ, रामप्रवीण स्वामीनाथन ने कहा, "यह सेवा उन कारों के साथ एक समाधान प्रदान करने में मदद करेगी जो स्वच्छता, स्वच्छता और सुरक्षा के हमारे सभी मानकों को पूरा करती हैं. हम जल्द ही इसे अन्य शहरों में भी विस्तारित करेंगे. हम आम जनता को प्रोत्साहित करते हैं कि समुदाय की सख्त सामाजिक दूरियों को बनाए रखें और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही बाहर निकलें."

अलाइट इलेक्ट्रिक वाहनों सहित एक समर्पित बेड़े के माध्यम से इन सेवाओं को प्रदान करेगी. चिकित्सा सुविधाओं तक पहुंचने के साथ-साथ सेवा बैंकों और डाकघरों तक जाना या किराना खरीदारी जैसी आवश्यक सेवाओं की खरीद में भी कंपनी मदद रही है. कंपनी इन सेवाओं को डॉक्टरों, नर्सों और अन्य लोगों को भी प्रदान करेगी जो आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में शामिल हैं. इसके लिए एक 24x7 समर्पित हेल्पलाइन (+918433958158) शुरू की गई है.

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इस सेवा को राइड शेयरिंग के नए आयाम का रूप बताया. उन्होंने महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की टीम को परेशानियों में शीघ्र समाधान के साथ आने के लिए धन्यवाद दिया.

This gives a new dimension to the term ‘Ride- SHARING.' Thank you, Team Mahindra Logistics, for providing access to essential mobility for those who need it most... https://t.co/YjztE9WHie