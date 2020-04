कोरोनावायरस: महिंद्रा वेंटिलेटर को मिले नए फीचर्स, टैस्टिंग शुरू

ऑटोमोबाइल दिग्गज महिंद्रा कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में कई सराहनीय कदम ले रहा है. देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में मदद करने के लिए कंपनी पिछले कुछ हफ़तों से किफायती वेंटिलेटर बनाने पर लगातार काम कर रही है. पहला प्रोटोटाइप कंपनी के प्लांट्स के भीतर केवल 48 घंटों में बनाया गया था और करीब दस दिन पहले कंपनी ने तैयार हुए मॉडल को देश से सांझा भी किया था. अब कुछ और फीचर्स को डालकर इसे पहले से और ज़्यादा कारगर बनाया गया है और 20 ऐसे वेंटिलेटर अब परीक्षण के दौर से गुजर रहे हैं.

महिंद्रा एंड महिंद्रा के एम डी डॉ पवन गोयनका ने ट्विटर पर अपडेट साझा किया. उन्होंने कहा कि टीमों ने इस चरण में पहुंचने के लिए पिछले 18 दिनों से चौबीसों घंटे काम किया है. साथ ही यह भी बताया कि कंपनी ने पहले दिखाए गए डिवाइस में अधिक सुविधाओं और नियंत्रणों को जोड़ने के लिए 10 डॉक्टरों और कुछ बायोमेडिकल इंजीनियरों से इनपुट लिया है.

After 18 days of 24X7 work our team is almost there. Inputs taken from 10 doctors and few biomedical engineers. Many features and controls added from the first design. 20 machines under endurance testing in our plant. @MahindraRise @anandmahindra @PMOIndia pic.twitter.com/Nshd4bn0bh