कोरोनावायरस संकट के चलते एमजी इंडिया के ब्रांड एंबेसडर बेनेडिक्ट कंबरबैच का संदेश

एमजी मोटर के ब्रांड एंबेसडर, बेनेडिक्ट कंबरबैच ने भारत में एमजी परिवार के लिए कोरोनावायरस महामारी के चलते एक संदेश साझा किया है. इस वीडियो संदेश में कह रहे हैं कि इस मुश्किल वख्त में वो भारत के बारे में सोच रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन कर रहे हैं क्योंकि ये बेहद जरूरी है. साथ ही ये भी कहा कि एसे समय में अपने बड़ो और परिवारों से अलग रहना आसान नहीं है. लेकिन जैसा कि बाकी दुनिया इस महामारी से लड़ रही है, वो भी अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों की सुरक्षा के लिए सामाजिक दूरी बनाए हुए हैं.

The love in the MG family flows strong and deep. MG brand ambassador, Benedict Cumberbatch shares a beautiful message in these difficult times. #ItsAHumanThing to stay connected despite the distance. #StaySafeStayHome pic.twitter.com/UZYqbNQsXx