कोरोनावायरस लॉकडाउन: टोल प्लाज़ा फिर खुले, शुल्क भी बढ़े

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अलोकप्रिय प्रतीत होने वाले एक कदम में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने आज से देश भर के टोल प्लाजा पर शुल्क लेना फिर से शुरू कर दिया है. यही नहीं, प्री-लॉकडाउन अवधि की तुलना में नए वित्तीय वर्ष में फीस में 5% तक की बढ़ोतरी भी की गई है. 24 मार्च, 2020 से कोरोनावायरस महामारी के चलते लॉकडाउन शुरू होने के बाद सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने NHAI को टोल शुल्क वसूलने से मना कर दिया गया था. लेकिन अब राष्ट्रीय राजमार्गों पर इसकी अनुमति दे दी गई है.

देश भर के ट्रांसपोर्टर्स इस फैसले से खुश नहीं हैं क्योंकि वे पहले ही लगभग एक महीने से चल रहे लॉकडाउन के कारण कैश की किल्लत का सामना कर रहे हैं. ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष कुलतरन सिंह अटवाल ने कहा, "परिवहन बिरादरी के 85% से अधिक लोगों के पास एक से पांच वाहन हैं और उनमें से लगभग 65% स्वयं ही चालक हैं. सरकार से कोई राहत नहीं मिल रही है और इसके बजाय टोल का बोझ आज से शुरू हो गया है. कमाई के बजाय सुविधा आगे बढ़ने का रास्ता होना चाहिए."

@nitin_gadkari In light of Force Majure conditions notified by the Government of India, which have been extended post April 14 till May 3, 2020. @NHAIINDIA Toll must remain suspended till its expiry.@narendramodi @PMOIndia @NHAI_Official pic.twitter.com/TvYHtm9PDF