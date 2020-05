कोरोनावायरस: टैक्सी में सामाजिक दूरी बनाए रखने की अनूठी पहल

जैसे-जैसे देश में कोरोनावायरस के मामले दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं, राज्य और केंद्र सरकारें महामारी को रोकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही हैं. भारत भर में कई कंपनियां और संस्थांए भी महामारी के प्रसार को रोकने के लिए कई प्रयास कर रही हैं. केरल की एक निजी टैक्सी कंपनी ने कैब में ड्राइवर सीट और पीछे वाली यात्री सीट के बीच एक विभाजन लगाया है जिससे सामाजिक दूरी बनाए रखी जा सके. यह पहल एर्नाकुलम जिला प्रशासन से सुझाव मिलने के बाद की गई है.

Kochi:A pvt taxi firm has installed transparent partitions b/w driver&passenger seats in its cabs to prevent spread of COVID19,after suggestions from Ernakulam Dist. administration. The firm's taxis are deployed for transportation of those returning by repatriation flights,ships. pic.twitter.com/4yYXoHfzhr