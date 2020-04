कोरोनावायरस: स्कोडा फोक्सवैगन इंडिया ने वेंटिलेटर, इंट्युबेशन बॉक्स बनाए

कोरोनावायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में चिकित्सा बिरादरी की मदद करने के लिए स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SAVWIPL) कई तरह के उपकरणों को तैयार करने के लिए लगातार काम कर रही है. कंपना ने इस महीने की शुरुआत में अपने चाकन और औरंगाबाद कारखानों में फेस शील्ड बनाना शुरू कर दिया था जिनको पहले से ही कोविड योद्धाओं में बांटा जा रहा है. इसके अलावा कुछ और अहम कदम उठाते हुए कंपनी ने अब ABMU बैग वेंटिलेटर, फिल्टर्ड फेस मास्क और सर्जनों के लिए इंटुबेशन बॉक्स बनाने का काम शुरू भी कर दिया है.

ABMU बैग वेंटीलेटर का कम लागत वाला प्रोटोटाइप कंपनी तैयार करने में कामयाब हो चुकी है. इसका 24 घंटे का लगातार परीक्षण भी पूरा हो गया है और अब इसे निरंतर प्रदर्शन के लिए मॉनिटर किया जा रहा है. इसके बाद मूल्यांकन के लिए इस वेंटिलेटर प्रोटोटाइप को स्वास्थ्य विशेषज्ञों को सौंप दिया जाएगा. सर्जिकल प्रक्रियाओं के दौरान डॉक्टरों की मदद करने के लिए कंपनी ने इंटुबेशन बॉक्स बनाना भी शुरू कर दिया है. यह मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक दोहरी शील्ड के रूप में काम करेगा.

We are dedicated to help combat #COVID19. We've taken a step in building & producing protective gear to ensure healthcare providers stay safe while they do incredible things for our medical care. Here's a glimpse of the initiatives the group has invested in. #WeNotMe #RealHeroes pic.twitter.com/v9IjVhZaYh