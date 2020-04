कोरोनावायरस: सुजुकी मोटरसाइकिल ने गाड़ियों की वारंटी बढ़ाई, किया खाने का इंतज़ाम

कोरोनोवायरस लॉकडाउन को देखते हुए अधिकांश ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने अब तक अपने ग्राहकों के लिए कई राहत उपायों की घोषणा की है. कंपनियां मुफ्त वारंटी की अवधि बढ़ाने और मुफ्त सर्विस के लिए नियत तारीखों को आगे बढ़ाने जैसे कदम उठा रही हैं. सुजुकी मोटरसाइकल इंडिया भी अब 2-व्हीलर्स निर्माताओं की उस सूची में शामिल हो गई है और अपने ग्राहकों के समर्थन में उतर आई है. कंपनी ने पेशकश उन ग्राहकों को की है जिनकी वारंटी अवधि और मुफ्त सेवा की तारीख 30 अप्रैल से पहले समाप्त हो रही है.

जापानी कंपनी ने घोषणा की है कि 15 मार्च से 30 अप्रैल के बीच समाप्त होने वाले सभी ग्राहकों की वारंटी और मुफ्त सर्विस अब 30 जून तक बढ़ा दी गई है. ट्विटर पर कंपनी ने ये जानकारी साझा करते कहा है कि वह जल्द ही ग्राहकों की सेवा करने की प्रतीक्षा कर रही है. साथ ही ग्राहकों से अनुरोध भी किया है कि वे घर पर रहें और सुरक्षित रहें, कंपनी उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखेगी.

We're extending our warranty and free services timelines to ensure that your motorcycle doesn't miss a service due to the lockdown. We're#AtYourService. T&C Apply.#SuzukiIndia pic.twitter.com/vkmElfRgEP