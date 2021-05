कोरोनावायरस: आनंद महिंद्रा ने की 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' की शुरुआत

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कोरोनावायरस महामारी का सामना करने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है. ऑक्सीजन को ज़रूरी जगह पर आसानी से पहुंचाने के लिए उनकी तरफ से 'ऑक्सीजन ऑन व्हील्स' प्रोजेक्ट की शुरुआत की है. इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है जहां कोरोना महामारी के कारण ऑक्सीजन की कमी रही है. इस पहल में महिंद्रा बोलेरो का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन अस्पताल हों या घर हर जगह पहुंचाया जाएगा जहां उसकी आवश्यकता होगी. अस्पतालों और घरों को ऑक्सीजन बनाने वालों से जोड़ने के लिए स्थानीय शटल मार्गों में ट्रकों का उपयोग किया जा रहा है.

Today, Oxygen is the key to reducing mortality. The problem is not of oxygen production but its transportation from producing plants to hospitals & homes. We're attempting to bridge this gap with “Oxygen on Wheels” a project implemented via Mahindra Logistics (1/5) pic.twitter.com/Cj0CkrfYRo