बाइक से मक्का के दाने अलग करने वाले अनोखे तरीके को आनंद महिंद्रा ने सराहा

महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें उन्होंने एग्रो इंडस्ट्री या कहें तो किसानी में जुगाड़ निकालने काम करने वालों की तारीफ की है. आनंद महिंद्रा द्वारा जारी वीडियो में दो किसान मोटरसाइकिल को स्टैंप पे चलाकर कैसे मक्का के बीज को अलग कर रहे हैं. इसे देखकर कुछ लोगों का सफाई सफाई पर सवाल उठाना उचित होगा, लेकिन यहां जिस चीज़ ने आनंद महिंद्रा का ध्यान खींचा वो मक्का के दाने को उसके अवशेष से दूर करने का अनोखा तरीका है. इस जुगाड़ से किसानों द्वारा ये काम आसानी से किया जा सकता है और इस मशीन को कहीं भी लगाया जा सकता है.

I constantly receive clips showing how creatively our farming communities turn bikes & tractor into multi-tasking machines. Here's one application I never would have dreamed of. Maybe @continentaltire should have a special brand named ‘Corntinental?' pic.twitter.com/rMj6rowA3L