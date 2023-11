दिल्ली सरकार ने 13 नवंबर से लागू होने वाली ऑड-ईवन योजना फिलहाल टाली

पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि ऑड-ईवन नंबर वाले वाहनों की चलने की योजना, जो 13 नवंबर से 20 नवंबर तक लागू होनी थी, फिलहाल स्थगित कर दी गई है, क्योंकि बारिश के कारण दिल्ली की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है. यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करेगी और वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट होने पर ऑड-ईवन योजना पर फैसला लिया जा सकता है.

VIDEO | "Delhi's pollution reached 'severe' category, but with the change in weather and due to rain, the pollution situation improved. The AQI came down to lower than 300, which had previously reached up to 450. So, the odd-even plan scheduled from 13th November to 20th November… pic.twitter.com/IFh3Z138rJ

— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2023