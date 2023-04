दिल्ली पुलिस ने 250 मारुति सुजुकी अर्टिगा और महिंद्रा बोलेरो अपने बेड़े में शामिल कीं

दिल्ली पुलिस ने रविवार को अपने बेड़े में मारुति सुजुकी अर्टिगा एमपीवी और महिंद्रा बोलेरो एसयूवी को मिलाकर 250 कारें शामिल की हैं. वाहन राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस विभाग के परिचालन उद्देश्यों के लिए केंद्र की रजामंदी वाली 850 गाड़ियों का हिस्सा हैं. दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने रविवार, 16 अप्रैल को दिल्ली पुलिस के लिए अर्टिगा और बोलेरो के पहले सेट को हरी झंडी दिखाई. अर्टिगा और बोलेरो के अलावा दिल्ली पुलिस के पास अपने बेड़े में महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी और टोयोटा इनोवा एमपीवी जैसे वाहन भी हैं. जिनसे नियमित पेट्रोलिंग सहित अभियान चलाए जा रहे हैं.

Flagged off 250 newly procured vehicles of Delhi Police from Baansera on the Yamuna bank.



This is the first tranche of the 850 vehicles approved by MHA, that will enhance visibility, mobility & efficiency of the Police force in wake of the ever-growing operational requirements. pic.twitter.com/I9vo3kmUF8

— LG Delhi (@LtGovDelhi) April 16, 2023