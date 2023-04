वित्त वर्ष 2023 में यात्री वाहनों की बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड: ऑटो संघ

एपेक्स ऑटोमोटिव डीलर बॉडी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए उद्योग के बिक्री प्रदर्शन को साझा किया, जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सभी सेग्मेंट में वृद्धि दर्ज की गई. यात्री वाहनों (पीवी) ने वित्तीय वर्ष के अंत में 36 लाख से अधिक वाहनों की बिक्री के साथ एक मजबूत प्रदर्शन किया, जो कि एक वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है. पिछला उच्च वित्त वर्ष 2019 में 32 लाख वाहनों की बिक्री के साथ दर्ज किया गया था. वित्त वर्ष 2022 की तुलना में दोपहिया वाहनों की बिक्री अभी भी वित्त वर्ष 2023 में बिक्री के साथ पूर्व-कोविड संख्या तक पहुंचने में विफल रही है, जो सेग्मेंट के लिए सात साल के निचले स्तर पर है. वित्त वर्ष के लिए सेगमेंट में कुल बिक्री 1,59,95,968 वाहन रही.

Total retail during the FY'23 witnessed a double-digit growth of 21%.



All categories, except tractors saw a double-digit growth with 2W, 3W, PV and CV growing by 19%, 84%, 23% and 33% respectively.



Tractors, however, only grew by 8%.#FADARetail #ONOA #FADAResearch pic.twitter.com/oSsgZfWLxR

