मई 2023 में कुल वाहनों की बिक्री 10 प्रतिशत बढ़ी: ऑटो संघ

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने मई 2023 के महीने के लिए उद्योग बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. ऑटो सेक्टर ने मई 2022 के मुकाबले 10.14 प्रतिशत की कुल वृद्धि दर्ज की है, जिसमें 20,19,414 वाहनों की बिक्री हुई है. अलग-अलग सेग्मेंट में की बात करें तो यह तिपहिया वाहन थे जिसने 78.57 प्रतिशत के साथ उच्चतम वृद्धि दर्ज की, जबकि यात्री वाहन सेग्मेंट 4.31 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ सबसे कम रहा. दोपहिया वाहनों की बिक्री साल-दर-साल 9.32 प्रतिशत बढ़ी, हालांकि FADA ने नोट किया कि बिक्री पूर्व-कोविड स्तरों की तुलना में अभी भी 8 प्रतिशत कम थी. पूर्व-महामारी के स्तर की तुलना में कुल बिक्री भी 2 प्रतिशत कम थी.

“हमने क्रमशः 9%, 79%, 4%, 10% और 7% की वृद्धि दर के साथ दोपहिया, तिपहिया, पैसेंजर वाहन, ट्रैक्टर और कमर्शियल वाहन सेगमेंट में फिर से वृ्द्धि देखी है, जबकि पूर्व-कोविड स्तरों की तुलना में यहां मामूली -2% की गिरावट आई है, कुल बिक्री के आंकड़ों में सुधार दिखा है. FADA के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा, दोपहिया और कमर्शियल वाहनों की बिक्री ने कुछ चुनौतियों का सामना करना जारी रखा, जिसमें क्रमशः -8% और -7% का सिंगल डिजिट सेटबैक दर्ज किया गया."

सिंघानिया ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री भी "प्रभावशाली प्रगति" कर रही है, जिसने कुल बिक्री का लगभग 8 प्रतिशत योगदान दिया है. यात्री वाहन सेग्मेंट में ईवीएस की कुल बिक्री 2,98,873 वाहनों के साथ 2.5 प्रतिशत है, जबकि महीने में 14,93,234 दुपहिया वाहनों की बिक्री हुई, जिसमें 7 प्रतिशत ईवी थीं. सबसे बड़ा योगदान थ्री-व्हीलर सेगमेंट में था जहां बेचे गए 79,433 वाहनों में ईवीएस का 56 प्रतिशत हिस्सा था.

कमर्शियल वाहन सेग्मेंट में कुल बिक्री मई 2022 में 7.19 प्रतिशत बढ़कर 77,135 वाहन रही. FADA ने नोट किया कि सेग्मेंट में ईवी का बाज़ार सभी बिक्री के केवल 0.5 प्रतिशत पर न्यूनतम रहा.

