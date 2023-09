सरकार ने डीज़ल कारें न बनाने का किया आग्रह, डीज़ल वाहनों पर 10% जीएसटी की बात भी कही

भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को स्पष्ट संकेत देते हुए, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वाहन निर्माताओं से जल्द से जल्द डीजल इंजन से दूर जाने के लिए कहा है. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के 63वें वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, गडकरी ने कार निर्माताओं को डीजल वाहनों को जारी रखने के प्रति आगाह किया और डीजल को "बहुत खतरनाक ईंधन" करार दिया, जो भारत के वायु प्रदूषण के मुद्दों को बढ़ा देता है. मंत्री ने वाहन निर्माताओं को डीजल से चलने वाले मॉडलों को बनाना जारी रखने से रोकने के लिए डीजल वाहनों पर 'प्रदूषण कर' के रूप में अतिरिक्त जीएसटी लगाने के विचार का भी खुलासा किया. हालाँकि, बाद में उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म (X) पर एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि 'वर्तमान में सरकार द्वारा सक्रिय विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है.'

There is an urgent need to clarify media reports suggesting an additional 10% GST on the sale of diesel vehicles. It is essential to clarify that there is no such proposal currently under active consideration by the government. In line with our commitments to achieve Carbon Net…

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 12, 2023