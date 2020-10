ग्लोबल NCAP ने कारएंडबाइक के एडिटर की सुरक्षित कारों के अभियान में भूमिका की सराहना की

ग्लोबल NCAP ने भारत में वाहनों के सुरक्षा मानकों में तेज़ी से सुधार का उल्लेख किया है. संस्था ने अपनी नई रिपोर्ट में विशेष रूप से घरेलू कार निर्माताओं महिंद्रा और टाटा मोटर्स की प्रशंसा की है. साथ ही #safercarsforIndia अभियान में कारएंडबाइक के संपादक सिद्धार्थ विनायक पाटनकर की भूमिका की सराहना भी की गई है. रिपोर्ट में टाटा नेक्सॉन और नई टिगोर का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें पहली पांच कारें टाटा और महिंद्रा की हैं. टाटा नेक्सॉन 2018 में ग्लोबल NCAP से 5-स्टार रेटिंग पाने वाली पहली भारतीय कार बनी थी.

यह भी पढ़ें: 2020 होंडा सिटी को मिली 5-स्टार आसियान एनसीएपी सुरक्षा रेटिंग

रिचर्ड वुड्स, ग्लोबल NCAP के उपाध्यक्ष और संचार के प्रमुख ने ट्वीट किया, "शुरू से भारत में Global NCAP के बेबाक समर्थक. @safercarsforindia की उपलब्धियां सिद्धार्थ विनायक पाटनकर के बिना संभव नहीं हैं".

Fearless supporter of @GlobalNCAP in India from the outset. The achievements of #safercarsforindia not possible without the remarkable @sidpatankar ???????????? https://t.co/Wnd37f9fzO

The rapid evolution in vehicle safety in India has been led by @TataMotors & @MahindraRise. It's clear that doing well in Global NCAP's assessments has become an essential requirement for Indian automakers who are leading the way in our #SaferCarsForIndia league table. #50by30 pic.twitter.com/JrQuIgMDPW