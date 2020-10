होंडा ने लॉन्च किया CR-V का स्पेशल एडिशन, कीमत Rs. 29.49 लाख

त्योहारी सीज़न के दौरान नए खरीदारों को आकर्षित करने के लिए, होंडा कार्स इंडिया ने आधिकारिक तौर पर देश में अपनी सबसे महंगी कार सीआर-वी का एक नया स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है. रु 29.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) की कीमत पर, स्पेशल एडिशन मॉडल में कई नए फीचर दिए गए हैं. यह कार के नियमित मॉडल से लगभग ₹ 1.23 लाख महंगा है. एसयूवी में हैंड्स-फ्री पावर टेलगेट, नए 18-इंच के अलॉय व्हील, एलईडी हेडलैम्प्स के साथ डीआरएल के अलावा एक्टिव कॉर्नरिंग लाइट और एलईडी फॉग लाइट्स दिए गए हैं.

