होंडा एलिवेट कॉम्पैक्ट एसयूवी से 6 जून को उठेगा पर्दा, कंपनी ने नई तस्वीर जारी कर पुष्टि की

होंडा कार्स इंडिया ने अपनी आने वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी होंडा एलिवेट की नई टीजर इमेज जारी की है. यह इस बात की पुष्टि करता है कि कंपनी 6 जून 2023 को भारत में अपनी एलिवेट एसयूवी को पेश करेगी, होंडा द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई नई तस्वीर में एलिवेट में एक सनरूफ होने का भी खुलासा हुआ है. एलिवेट, जो कि वर्तमान में ह्यून्दे क्रेटा के प्रभुत्व वाले एक बेहद प्रतिस्पर्धी कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश करेगी, आने वाले महीनों में बिक्री पर जाने की उम्मीद है. एलिवेट में सनरूफ मिलने की उम्मीद है, जो एक ऐसा फीचर है जिसकी अब अत्यधिक मांग है, विशेष रूप से बाजार के प्रीमियम सेग्मेंट में. सेग्मेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार क्रेटा में एक पैनरोमिक सनरूफ मिलती है, जबकि ऐसा प्रतीत होता है कि एलिवेट, में एक मानक आकार की सनरूफ दी जाएगी.

Witness the #WorldPremiere of the most awaited SUV, the all-new Honda Elevate on June 06, 2023. Mark your calendar for the big unveil!#HondaElevate #NewHondaSUV #AllNewElevate pic.twitter.com/sc8TVGpjgN

— Honda Car India (@HondaCarIndia) May 15, 2023