ऋतिक रोशन नई हीरो करिज्मा XMR के ब्रांड एंबेसडर के रूप में करेंगे वापसी

हीरो मोटोकॉर्प 29 अगस्त 2023 को बिल्कुल नई करिज्मा XMR 210 से पर्दा हटाने के लिए तैयार है, जो प्रतिष्ठित करिज्मा नाम को फिर से जीवित करेगा और इसके साथ अच्छी खबर यह है कि अभिनेता ऋतिक रोशन, जो पहले प्रतिष्ठित करिज्मा के ब्रांड एंबेसडर थे, कंपनी द्वारा भेजा गया ट्वीट यह सुझाव देता है कि वह नई पीढ़ी के करिज्मा का भी चेहरा होंगे. नई करिज्मा XMR 210 हीरो की मोटरसाइकिल रेंज में प्रमुख मोटरसाइकिल की वापसी का प्रतीक होगी.

If the tales are to be believed, then the time has come for me to ride the Legend again!



Recreate the Cap-Lift using #LiveTheLegend and tag @HeroMotoCorp . You are in for a legendary surprise with me! 😎#HeroMotoCorp #Karizma #OG #Collab pic.twitter.com/nQv54Zgc6E

— Hrithik Roshan (@iHrithik) August 7, 2023