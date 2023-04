ह्यून्दे ने अपनी छोटी एसयूवी एक्सटर की वैश्विक शुरुआत से पहले दिखाई झलक

आने वाले हफ्तों में अपनी वैश्विक शुरुआत से पहले ह्यून्दे एक्सटर छोटी-एसयूवी का पहले डिज़ाइन स्केच को दिखाया गया है, जिससे हमें ह्यून्दे की अब तक की सबसे किफायती एसयूवी की झलक मिलती है. कोडनेम 'Ai3', Exter के हॉट-सेलिंग टाटा पंच से मुकाबला करने की उम्मीद है, जिसे ह्यून्दे अपनी 'सेंसियस स्पोर्टीनेस' ग्लोबल डिज़ाइन लैंग्वेज कहती है, को अपनाती है. स्केच क्या पुष्टि करता है कि एक्सटर में एक बॉक्सी सिल्हूट है और कई अन्य वर्तमान एसयूवी की तरह, एक स्प्लिट हेडलाइट सेटअप है. एच-आकार के एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स को टॉप पर रखा गया है, जिसमें गोल हेडलाइट्स चौकोर, क्रोम-लाइन वाले हाउसिंग को फ्रंट बम्पर में शामिल किया गया है.

