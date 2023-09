भारत में लॉन्च से पहले ह्यून्दे ने दिखाई i20 फेसलिफ्ट की झलक

ह्यून्दे ने भारतीय बाजार के लिए नई i20 को टीज़ किया है. टीज़र में ग्रिल, बम्पर और हेडलैम्प्स के साथ प्रीमियम हैचबैक के चेहरे का हिस्सा दिखाया गया है. सिंगल तस्वीर के अनुसार, भारत के लिए नई i20 में किनारों पर नए ब्रैकेटिंग एलिमेंट्स और एक फिर से डिज़ाइन किए गए ग्रिल फिनिश के साथ एक नई ग्रिल मिलेगी. हेडलैंप भी एल-आकार के डीआरएल के साथ नए हैं और मौजूदा मॉडल के प्रोजेक्टर की तुलना में एलईडी लाइट्स लगी हैं. सामने ह्यून्दे का लोगो भी बड़ा है और अब बोनट के आधार पर ग्रिल के दिया गया है.

New launch alert! The new Hyundai i20 is about to arrive in a new avatar. Stay tuned for more updates!#Hyundai #HyundaiIndia #I20 #BornMagnetic #Iami20 #NewHyundaiI20 #ComingSoon #ILoveHyundai pic.twitter.com/Aj0PUz4ldS

— Hyundai India (@HyundaiIndia) September 1, 2023