क्या भारतीय रेल नई कारों को पहुंचाने का पसंदीदा तरीका बन रही है?

रेल परिवहन भारतीय मोटर वाहन उद्योग के लिए एक बहुत ही कारगर विकल्प बन रहा है. हाल के दिनों में कई कपंनियों ने कारख़ानों से गाड़ियां भेजने के लिए भारतीय रेल को चुना है. इससे पहले वाहनों को मुख्य रूप से ट्रकों द्वारा देश के हर हिस्से में भेजा जाता था और इसके कारण काफी देरी भी होती थी, जिसकी वजह थी ट्रक ख़राब होना या ज़्यादा ट्रैफिक. वहीं रेल से गाड़ियों को भेजना काफी बचत कराता है, जिसमें ईंधन की बचत और CO2 उत्सर्जन की कमी है. रेलवे अगले वित्तीय वर्ष तक ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी पर नजर बनाए हुए है. साथ ही हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करने की उम्मीद भी है.

Boosting Automobile Exports: Railways loaded 87 pick-up vans 🚚 from Navi Mumbai in Maharashtra to Benapole in Bangladesh 🇧🇩

Offering safe, swift & economical logistic solutions, Railways has emerged as a preferred mode for automobile transportation.#MoveItLikeRailways pic.twitter.com/90QP9qZytG