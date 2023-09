फिल्म जेलर के प्रोड्यूसर ने डायरेक्टर नेल्सन और संगीतकार अनिरुद्ध को पोर्शे मकान उपहार में दी

तमिल फिल्म 'जेलर' की सफलता के लिए रजनीकांत को एक नई बीएमडब्ल्यू एक्स7 उपहार में देने के बाद, फिल्म के निर्माता कलानिधि मारन ने फिल्म के निर्देशक और संगीत निर्देशक को भी एक कार उपहार में सौंपी है. फिल्म निर्माता नेल्सन दिलीपकुमार और संगीत निर्देशक अनिरुद्ध रविचंदर दोनों को एक नई पोर्श मकान एसयूवी के साथ एक अज्ञात राशि का चेक भी दिया है.

रजनीकांत की तरह, नेल्सन और अनिरुद्ध को भी चुनने के लिए कई लक्जरी वाहनों का विकल्प दिया गया और दोनों ने पोर्श मकान को चुना. अन्य दो विकल्पों में BMW X3 और BMW iX इलेक्ट्रिक SUV शामिल हैं.

To celebrate the humongous Blockbuster #Jailer, Mr. Kalanithi Maran presented the key of a brand new Porsche car to @anirudhofficial#JailerSuccessCelebrations pic.twitter.com/lbkiRrqv7B

— Sun Pictures (@sunpictures) September 4, 2023