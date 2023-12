लॉन्च से पहले किआ ने दिखाई सॉनेट फेसलिफ्ट की झलक, कैबिन से लेकर बाहर तक मिलेंगे कई बदलाव

किआ ने 14 दिसंबर को भारत में सॉनेट फेसलिफ्ट की शुरुआत से पहले एसयूवी की झलक दिखाई है. सोशल मीडिया पर साझा किए गए टीज़र वीडियो में एसयूवी के कैबिन और फीचर्स के बारे में कुछ जानकारियों के साथ सबकॉम्पैक्ट एसयूवी की नाक के बदले हुए डिजाइन का पता चलता है.

The Wild. Reborn.



Coming soon!​



New Sonet world premiere - December 14th at 12 noon. Join in!​



Set a reminder now.#Kia #KiaIndia #KiaSonet #Sonet #NewSonet #TheWildReborn #WildByDesign #Wild #TheNextFromKia #MovementThatInspires

— Kia India (@KiaInd) December 1, 2023