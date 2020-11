डेब्यू से पहले नई लैंबॉर्गिनी हुराकन STO की झलक जारी, 18 नवंबर को होगी पेश

इटली की लग्ज़री स्पोर्ट्स कारें बनाने वाली जानी-मानी कंपनी ने लैंबॉर्गिनी संभवतः इसी हफ्ते हुराकन सुपर ट्रोफेओ ओमोलोगाटो या STO से पर्दा हटाने वाली है. इस डेब्यू से ठीक पहले कंपनी ने अपने सोशल मीडिया चैनल पर नई कार की झलक जारी की है. इस टीज़र को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि लैंबॉर्गिनी की नई कार कैसी होगी, इसके अलावा कार की कुछ जानकारी भी यहां सामने आ गई है. कंपनी 18 नवंबर 2020 को नई सुपरकार से पर्दा हटाने वाली है. कंपनी इस कार के पर्दा हटाने के लिए ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट का आयोजन करेगी और सोशल मीडिया पर भी इस कार्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा.

From the racetrack to the road. The new V10 Lamborghini.

We are about to embark on a new, fantastic chapter of our history. Tune in here on November 18, 2020 at 4 PM CET for the official unveiling: https://t.co/WGuv2VFhaI#Lamborghini pic.twitter.com/HowVW9dKin