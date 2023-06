हार्ली-डेविडसन X440 के लॉन्च से पहले कंपनी ने जारी किया टीज़र वीडियो

हार्ली-डेविडसन की मध्यम आकार की मोटरसाइकिल को पेश होने में दो सप्ताह से भी कम समय रह गया है, इसके लॉन्च से पहले हार्ली-डेविडसन ने X440 का पहला एक्शन वीडियो विश्व मोटरसाइकिल दिवस के मौके पर पेश किया. वीडियो में मोटरसाइकिल पहाड़ों की ओर बढ़ती हुई दिखती है, 30 सेकेंड के वीडियो में मोटरसाइकिल के दमदार एग्ज़ॉस्ट की आवाज़ भी सुनने को मिलती है.

